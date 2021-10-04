Sakarya Büyükşehir YADEM 'Yaşlılar Gününü' kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde bünyesinde hizmet alan yaşlılara gün boyu farklı etkinliklerle huzur dolu bir gün geçirtti. YADEM yaşlıları kahvaltı programı ile başlayan günü doğa yürüyüşü ve mangal ziyafeti ile tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü coşkuyla kutladı. YADEM bünyesinde hizmet alan yaşlılardan oluşan 70 kişilik grup sabah kahvaltıda buluştu. Temiz havada güzel bir kahvaltı yapan yaşlılar daha sonra Taraklı Karagöl Yaylasına götürülerek yayla havasından ve temiz oksijenden faydalanıldı. Karagöl Yaylasında doğa yürüyüşü gerçekleştiren yaşlılara yürüyüş sonrası mangal ziyafeti verildi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü yeşilin, doğanın ve temiz havanın içerisinde geçiren yaşlılar gün boyu güzel vakitler geçirdiklerini ifade ettiler.

YADEM tarafından yapılan açıklamada, "65 yaş ve üstü büyüklerimizin yaşamlarını iyileştirmek ve zenginleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bünyemizde hizmet alan 70 kişilik yaşlı gurubumuzla beraber gün boyu farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Sabah kahvaltısıyla başlayan etkinliklerimiz doğa yürüyüşü ve mangal ziyafeti ile son buldu. Başımızın tacı, eli öpülesi yaşlılarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece 1 gün değil her gün yaşlılarımız için çalıştığımızı belirterek toplumuzun hafızası, gölgesinde hayat bulduğumuz yaşlılarımızın gününü en içten dileklerimizle kutlar ve sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir ömür geçirmelerini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA