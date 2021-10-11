Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakarya Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 58 madde karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Yüce, Sakarya için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 30 aylık süreçte 300 milyon liraya yaklaşan yatırımla 700 kilometreyi aşan yol yaptıklarını anlattı.

"Bisiklet Şehri" unvanını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yüce, şöyle konuştu:

"Uluslararası Bisiklet Birliğince verilen, çok az sayıda bölge ve şehrin sahip olduğu unvanı almaya hak kazandık. İnşallah 21 Ekim itibarıyla başlayacak organizasyonla sahip olduğumuz bu unvanı dünyaya duyuracağız. Bu süreçte Danimarka'ya gidecek ve resmi törenle unvanımızı alacağız. Ardından iki BMX ve bir Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nı dünyanın en modern ve en donanımlı bisiklet parkuru Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştireceğiz. EXPO Sakarya'yı da başlatıyoruz. Hem EXPO alanında hem de şampiyonalarda çeşitli etkinlikler düzenleyecek, 'Bisiklet Şehri Sakarya' unvanını hemşerilerimizle kutlayacağız. Hayırlı olsun."

Yüce, Mithatpaşa Gar Binası bölgesindeki trafik sorununa da çözüm bulacaklarını aktararak, "Bu bölgeyi Milli Egemenlik Caddesi'nin diğer kısımlarında olduğu gibi bölünmüş yol haline taşıyacağız. Mithatpaşa Gar Binası'nı da tren şeridinin karşı kısmına inşa edeceğiz. Böylelikle Atatürk Bulvarı'ndan 32 Evler Kavşağı'na kadar güzergah, bölünmüş yol haline dönüşecek. Süreci başlattık, gerekli şartların oluşmasıyla projemizi hayata geçireceğiz." dedi.