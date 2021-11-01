Sailing Team, Cumhuriyet Kupası Spor Boat Kategorisinde 3'üncü Oldu

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Beykoz Üniversitesi Sailing Team, Cumhurbaşkanlığı İkinci Uluslararası Yat Yarışı'nda Cumhuriyet Kupası Spor Boat Kategorisinde 3'üncü oldu.

Cumhuriyet Kupası Yarışına Sağlık, Kültür ve Spor Birimi Eski Müdürümüz Alaattin Fırat Şentürk'ün anısına katılan Beykoz Üniversitesi Sailing Team, aldıkları kupayı Fırat Hocamıza ithaf etti. Fırat Hocamızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Sporcularımız ile teknik ekibimize bizleri bir kez daha gururlandırdıkları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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