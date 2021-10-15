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Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı Mersin'de baba ile kızının ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyen 60 kişiye sahte vize düzenledikleri, bu kişilerin de ABD Başkonsolosluğuna müracaatta bulunduğu tespit edildi Mersin'de ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyenlere sahte...

MERSİN (İHA) - Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı

Mersin'de baba ile kızının ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyen 60 kişiye sahte vize düzenledikleri, bu kişilerin de ABD Başkonsolosluğuna müracaatta bulunduğu tespit edildi

MERSİN - Mersin'de ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyenlere sahte vize düzenleyen 2 kişi, gözaltına alındı. Baba ve kız olan şüphelilerin 60 kişiye bu şekilde vize düzenledikleri, bu kişilerin de ABD Başkonsolosluğuna müracaatta bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların ABD ve Kanada ülkelerine gitmek için öncelikle Schengen ve İngiltere ülkesine ait vize aldıkları, bunlarla gitmek istedikleri ülkelerin başkonsolosluklarına başvurduklarını belirledi. Yaklaşık 1 sene boyunca bu kişilere sahte vize düzenleyenleri takip eden ekipler, şüphelilerin baba ve kızı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, şüpheli babanın kendisini vize işlemleri takibini yapan şahıs olarak farklı kimlik bilgileri ile tanıttığı, kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyen ancak vize almak için şartları uymayan şahıslara 6 ile 10 bin dolar arasındaki para karşılığında sahte vize düzenlendiği, vize almak isteyen ancak il dışında ikamet eden şahıslardan pasaportları kargo yolu ile temin ettiği, sahte vize işlemlerini tamamladığı pasaportları da yine kargo yolu ile gönderdiği ortaya çıktı. Bu yolla şüphelilerin Mersin dahil birçok ilden 60 kişiye bu şekilde sahte vizeler düzenlediği, bu kişilerin de sahte vizelerle ABD Başkonsolosluğuna başvurdukları anlaşıldı.

Bunun üzerine düğmeye basan ekipler, 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan baba ve kızını yaptıkları eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 farklı şahsa ait kimlik, 1 kimlik fotokopisi, 1 pasaport, sahte olduğu değerlendirilen farkı kurumlara ve şahıslara ait belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı

Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı

Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı

Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri
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