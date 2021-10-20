Sahte savcı telefonla 220 bin lira ve 6 bin 600 dolar dolandırdı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, sahte savcı tarafından telefonla aranarak 220 bin lira ve 6 bin 600 Dolar dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı Irak uyruklu Mohammed G.M.A.'yı (35) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttı, suç örgütü ile bağlantısı olduğunu söyleyip korkutup kandırdı. Dolandırıcılar, kandırdıkları Mohammed G.M.A.'nin verdikleri hesaba bankacılık yoluyla 220 bin lira ile 6 bin 600 dolar yatırmasını sağlayarak dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan Iraklı şahıs polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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