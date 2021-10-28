Sahte PCR testi hazırlayan çeteye iddianame: 15 şüpheliye 1 yıldan 39 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, olayın bir ihbar sonucu ortaya çıktığı kaydedildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği'ne 24 Şubat'ta "Sahte kovid raporu düzenlemekte bu düzenlendiği raporları yurt dışına hava yoluyla gitmekte olan yabancı uyruklu şahıslara 150 dolar karşılığında satmakta, bu belgeler dijital olarak telefon da kayıtlıdır. Telefonu incelediğinizde görebilirisiniz. Bu belgeleri de ikamet adresinde düzenlemekte evine baskın yaptığınızda belgeleri bulabilirsiniz. Bu adreste ismini bilmediğim Gürcistan uyruklu bir şahısta aynı işi yapmaktadır." şeklinde bir ihbar geldi. İddianamede, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan Fatih'te Suriye uyruklu şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un bulunmuş olduğu evde yapılan aramada, 85 adet test kiti ve 300 adet ucu pamuklu tahta test kiti bulunan klipsli poşet, 1 adet soğutucu kutu, sim kart, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği anlatıldı. Şüphelinin el konulan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, turizm acentalarına bilet kestiğini, bilet kestiği yabancı uyruklu kişilere ait KOVID-19 test raporları bulunduğunu ve bu test raporlarını Beyoğlu'nda ikamet eden Nugzar isimli şahıstan aldığını ifade ederek çete lideri Nuzgar Merkuladze'nin ismini verdi. Bunun üzerine şüpheliler Nugzar Merkuladze ve Erdinç Filizoğlu'nun göz altına alındıkları belirtildi.

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