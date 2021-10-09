Sahte kimlikli şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Sahte kimlikli şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte kimlikli şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde D-300 Karayolunda yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren bir kişiden bin 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde D-300 Karayolunda yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren bir kişiden bin 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, Asayiş ve Narkotik Ekipleri, D-300 karayolunda uygulama yaptığı sırada bir otobüsü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasında Ramazan T. adına kimlik ibraz eden bir yolcunun kimlikteki fotoğrafının şahsa benzemediğini fark eden ekipler, şahsı otobüsten indirerek gözaltına aldı. Yapılan üst ve eşya aramasında Ali O. adına düzenlenmiş kendisine ait resmi kimliği ile birlikte bin 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahsın daha önce de uyuşturucu yakalattığı ve cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında tahliye olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - KONYA

Sahte kimlikli şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi

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Haber: Sahte kimlikli şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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