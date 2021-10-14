İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 363 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 363 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ü'nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 363 litre sahte içki, 9 litre etil alkol, 2 damıtma cihazı, 5 damıtma kazanı, 3 pompa, 1 kompresör, 2 alkolmetre, 13 arıtma filtresi ile 7,5 kilogram anason aroması bulundu.

Gözaltına alınan Y.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

 Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Nihal Yalçın Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:20:10. #1.12#