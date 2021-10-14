İzmir'de 363 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde 363 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 363 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ü'nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 363 litre sahte içki, 9 litre etil alkol, 2 damıtma cihazı, 5 damıtma kazanı, 3 pompa, 1 kompresör, 2 alkolmetre, 13 arıtma filtresi ile 7,5 kilogram anason aroması bulundu.
Gözaltına alınan Y.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.