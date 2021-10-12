Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar

İnternet üzerinden elektronik ürün satanlarla iletişime geçip ürünleri satın alan, satıcılara da sahte dekont gösterip dolandırıcılık yapan şüpheliler yakayı ele verdi.

İSTANBUL (İHA) - İnternet üzerinden elektronik ürün satanlarla iletişime geçip ürünleri satın alan, satıcılara da sahte dekont gösterip dolandırıcılık yapan şüpheliler yakayı ele verdi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran 5 şüpheli, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden elektronik ürün satan kişilerle iletişime geçen dolandırıcılar, ilan verenlerle akşam saatlerinde buluştu. Ürünleri satın alan şüpheliler saatin geç olmasını da bahane ederek, satıcılara "IBAN numaranıza EFT yapacağız" dedi. Sabah banka hesaplarını kontrol eden kişiler, paranın yatmadığını görünce dolandırıldıklarını anlayarak, şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin aynı yöntemle dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Kocaeli'de 11 kişinin bu yöntemle toplam 75 bin TL dolandırıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin E.B., Y.E.S., O.G., M.M.K. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, Sakarya ve İstanbul'da yapılan operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ayrıca aynı yöntemle Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinde de suçlara karıştığı tespit edildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar

Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar

Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

 İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

 Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı

Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:47:20. #1.13#