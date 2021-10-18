Sahte bankacılar hesaptaki 20 bin lirayı çekerken suçüstü yakalandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2 sahte bankacı, dolandırdıkları 73 yaşındaki adamın hesabından kendi hesaplarına havale ettikleri 20 bin lirayı çekerken yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla aradıkları 73 yaşındaki B.T.'ye bankanın müşteri hizmetlerinden aradıklarını söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın hesap bilgilerini ve şifrelerini alıp banka hesabındaki 20 bin lirayı kendi hesaplarına havale etti. M.C.S. (22) ve N.V.K. (22), 20 bin lirayı İstanbul Kartal'da çektikleri sırada polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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