Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdı. Paralarını banka hesabına yatırdıktan sonra araçları teslim alamayan mağdurlar, soluğu polis merkezinde aldı. Kısa sürede yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Araç kiralamak isterken dolandırıldığını anlatan öğretim görevlisi kadın, "Bu ilk değil, son da olmayacak. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde" dedi.

Kadıköy'de geçtiğimiz eylül ayında bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı. Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

ATM'LERDE PARA ÇEKERKEN YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN KAYITLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

"İNTERNETTEN FİRMANIN ADIYLA İLK SAYFADA ONLARIN SİTESİ VARDI"

"ERTESİ SABAH ARABA GELMEYİNCE ANLAMIŞTIM BAŞIMA GELENİ"

"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Öğretim görevlisi şunları söyledi: "Emniyete gittim, ifademi verdim. Bu ilk değil, son da olmayacak. Emniyet güçlerinin bu kadar hızlı hareket etmesinden de çok memnunum. Çünkü çok kısa bir süre geçti üzerinden. Bundan sonraki süreç benim için önemli. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde. Türkiye'de çok ünlü olan firmaya da kızgınlığım var. Onlara da telefon ettim ve bu işe alet olduklarını söyledim. Benim uğraştığım gibi kendi avukatlarının da uğraşması gerektiğini söyledim. 'Efendim bizim yapabileceğimiz bir şey yok' falan dediler. Bu duyarsızlığı da böyle bir firmaya yakıştıramadım doğrusu."