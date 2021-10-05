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Sahte alkol imalathanesine polis baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte alkol imalathanesine polis baskını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahte alkol yapımı için kullanılan depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 bin litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahte alkol yapımı için kullanılan depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 bin litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gölcük ilçesinde sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan depoya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında depo ve depo önünde bulunan araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, kolilenmiş halde 2 bin litre etil alkol, 2 bin 142 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit, 20 bin rulo halinde etiket ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Sahte alkol imalathanesine polis baskını

Sahte alkol imalathanesine polis baskını

Sahte alkol imalathanesine polis baskını

Sahte alkol imalathanesine polis baskını

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