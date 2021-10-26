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Sahte 10 bin 300 TL ile yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Sahte 10 bin 300 TL ile yakalandılar

MERSİN'de polisin durdurduğu iki kişinin üst aramasında sahte 10 bin 300 TL ele geçirildi.

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AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de polisin durdurduğu iki kişinin üst aramasında sahte 10 bin 300 TL ele geçirildi.

Polis, Akdeniz ilçesi Esirgeme Kavşağı'nda durumundan şüphelendiği iki kişinin üzerini aradı. Aramada şüphelilerde, 103 adet sahte 100 TL olmak üzere toplamda 10 bin 300 TL ele geçirildi. Şüphelilerde çıkan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 605 TL ve 200 ABD dolarına el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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