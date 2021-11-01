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Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunda başıboş dörtnal koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunda başıboş dörtnal koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

İnegöl ilçesinde, Eskişehir kara yolu üzerinde koşan sahipsiz at, trafiği tehlikeye soktu. Kimi sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimi de ata çarpmamak için hızını azalttı. Görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.


Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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