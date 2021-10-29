Sahiplendiği karga yavrusu "Şakir" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de erkek kuaförü Cengiz Taşkesen'in gün boyu yanından ayırmadığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Kentte uzun yıllardır erkek kuaförü işleten 50 yaşındaki Taşkesen, temmuz ayında bir arkadaşının bahçesinde bulduğu yaralı karga yavrusunu sahiplendi.

Birkaç hafta sonra iyileşen kuşu serbest bıraktığında yanından ayrılmadığını gören Taşkesen, "Şakir" adını verdiği kargayı iş yerinde beslemeye devam etti. Taşkesen ile dostluğu dikkati çeken karga, kuafördeki müşterilerin ve çevre sakinlerinin de maskotu haline geldi.

Taşkesen, AA muhabirine, tüyleri henüz çıkmadığı dönemden beri eliyle besleyip ilgilendiği karganın kendisine bağımlı hale geldiğini, yanından ayrılmadığını anlattı.

"Şakir" ile gün boyu vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Taşkesen, kuşa zaman zaman bazı davranışları öğretmeye çalıştığını söyledi.

"Arkadaşlığı sağlam, dediğimi yapıyor"

Taşkesen, kuşun kendiliğinden doğaya uçup gitmediği müddetçe bakımını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Psikolojimiz birbirine uydu, dediğim bazı şeyleri yapıyor ama kafasına bir şey takılırsa yapmıyor. Ben Şakir'den çok memnunum. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ama alakası yok. Çay karıştırır, tıraş olan müşteri para verirse alır gelir. Hareketlerinden banyo yapmak istediğini anlıyorum. Dışarıya bunun için banyo hazırlıyorum. Yıkanır, sonra 'Gel' dediğimde geri dükkana girer. Bağa gideriz bırakırım gezer, iki üç saat sonra tekrar yanıma gelir. Geçen gün kafesine koymadan çarşıya gitmiştim beni aramış bulamayınca dükkanı birbirine katmış. Arkadaşlığı sağlam, dediğimi yapıyor. Karnı tok olunca beni önemsemiyor ama aç olunca ilgilenir. Bazı sesler çıkarıyor."

İş yerindeki müşterilerden Tevfik Üstündağ da tıraş olurken "Şakir"in etrafta gezindiğini, insanlarla aynı ortamda bulunmayı yadırgamamasının sevimliliğini artırdığını dile getirdi.

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