Şahinbey'de Gübreler Dağıtılıyor Çiftçinin Yüzü Gülüyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Belediyemiz, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına başlattığı gübre dağıtımına Sarıt Köyü'nde devam etti.

Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere 13. 110 ton arpa, buğday ve mercimek, 13. 070 ton gübre, dağıtımı gerçekleştiren Belediyemiz gübre dağıtımına Sarıt Köyü'nde devam ederken çiftçiler piyasadan daha uygun fiyata gübre almanın mutluluğunu yaşadı.

Daha Çok Çalışmamız Gerekiyor

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, üretimin artması ve verilen desteklerin karşılığını bulması için çok çalışılması gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyemiz çiftçilerimizin hayatına dokunduğu ve bütün çiftçilere ulaştırıldığı desteklerin 5'inci yılındayız. Bu sene 3. 000 ton gübre yaklaşık 3. 500 ton tohum desteğiyle ve Rabbimin rahmeti olan yağmurla beraber bu kıymetli topraklarda üreteceğiz. 28. 000. 000 TL'lik yatırımı yakın süre içerisinde yeniden artışlarla 33. 000. 000 TL'lik bir yatırıma dönüştü. Bu projenin bu coğrafyada oluşturacağı katma değer yaklaşık 250. 000. 000 TL. Dünya'da tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntılar var. Hepimizin yapması gereken az konuşacağız, az tespit yapacağız ve el birliğiyle sadece üreteceğiz. Biz ürettikçe güçleneceğiz. Bizim yapacağımız tek şey çalışmak. Bu birliktelik devam ettiği sürece Şahinbey'in toprağı da bereketlenecek, eğitim-öğretim gören çocuğu da sınavlarda başarılar elde edecek. Bugüne kadar hem tarım hem de eğitim alanında insanların hayatına dokunan projelerin üretilmesinde başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Desteklerimiz Artarak Devam Edecek

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, verilen desteklerle ekili alanda ve çiftçi sayısında önemli artışlar sağlandığını belirterek "5 yıldan bu yana çiftçilerimize desteklerimizi aralıksız bir şekilde ve arttırarak sürdürüyoruz. Çiftçimizden gelen her talep bizim başımızın tacıdır. Tarım İlçe Müdürlüğümüzün bize bildirdiği arpa, buğday, mercimeklerin hepsini aldık. Bu yıl dağıttığımız arpa, buğday ve mercimek 3. 505 ton oldu. Daha önce 2 ton dağıtıyorduk ve yetiyordu şimdi ise talep gittikçe artmaya başladı. İlçemizdeki çiftçi sayımız artıyor. Daha önceden 4. 000 olan çiftçi sayımız 6. 680 çıktı. Hayvan yetiştiricisi sayımız ise 2. 900'den 5. 700'e yükseldi. Dünya'da gübre konusunda bir sıkıntı var. Ancak biz 3. 000 ton gübremizi erkenden aldığımız için piyasaya göre daha uyguna mal etmiş olduk. Aynı zamanda bu gübre maliyetinin yüzde 50'sini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz ve böylelikle çiftçimiz gübreyi daha da uyguna almış oluyor. Gübrenin yanı sıra çiftçimize daha öncede yem, fide ve canlı hayvan desteklerimiz olmuştu. Gübre desteğimizden sonra da yem desteğimiz olacak. Daha sonra fide olacak ve bu şekilde çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek" dedi.

Fırat Nehrinin Suyu İçin Çalışıyoruz

Su sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu "Daha önce su sorunu gündemde yoktu. Biz bu konuyu dillendirdikten sonra çiftçilerimizde suyu da getirmemizi istediler. Fırat Nehri'ne gittiğimde 'Allah'ım şu Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmeyi ve Şahinbey'li çiftçilerimizin tarlasına ulaştırmayı biz nasip eyle' dedim. Fırat Nehri'nin suyunu buraya getirmek kolay değil. Fırat Nehri'nin suyunun şu an ki kodu 400-450'lerde Şahinbey'imiz ise 850'lerde yani suyu 400 metre pompayla suyu yukarı doğru çıkarmak gerekiyor. Artık ne kadar pompanın, ne kadar borunun lazım olduğunu düşünün. Bunun için elektrik enerjisi lazım. Bunu asgari maliyetle nasıl mal edebiliriz? En ucuza nasıl getirtiriz? Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. 5 milyar TL'den bahsediliyor. Bu durumu Tarım Bakanımızla gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Bir kısmını bakanlığımız üzerinden bir kısmını da belediye bütçesinden yapmak suretiyle inşallah bu suyu getirmenin hesabı içerisindeyiz. Buradan suyu alabilirsek çiftçimizin üretimi 3'e ya da 5'e katlanacak belki daha da fazla olacak. Gübrelerin bereketli olmasını, ürünlerimizin bereketli olmasını ve inşallah yağışlı bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

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