Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 10'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonu'na, 1'i Teklif Karar olarak oylamaya sunulurken, 1 madde de ise Tarife Komisyonuna süre verilmesi istendi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2'nci oturum toplantısını 03.10.2021 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP