ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi araç filosunu büyütüyor

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu genişletmek için Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 21 yeni aracı bünyesine dahil etti.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile her alanda çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, hizmet ağını daha da genişleterek sürdürürken 21 yeni aracını daha filosuna dahil ederek vatandaşların hizmetine sundu. Alınan 21 aracın 8'i park bahçeler ve temizlik işlerinde kullanılırken, diğerleri ise Fen İşleri çalışmalarında kullanılacak.

"Vatandaşımıza hizmet için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirdiklerini belirterek, "Şahinbey İlçemizin nüfusu hızla artıyor ve alanlarımız genişliyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak büyümeyle beraber eş zamanlı olarak yeni iş ve hizmet araçlarıyla vatandaşımıza hizmet götürmek için her alanda gayretle çalışıyoruz. Bu bağlamda hafriyat kamyonları, tankerler ve tırlardan oluşan 21 tane yeni aracımızı, araç filomuza kattık. Bu araçlarla vatandaşlarımıza çok daha hızlı, kapsamlı hizmet götüreceğiz. Araçlarımızın Şahinbey İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.