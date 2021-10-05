Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ilde düzenlenen Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı.

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı

MERSİN - İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ilde düzenlenen Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan 183 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı-2' adlı operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'birden fazla kişi tarafından yağma' suçunu işledikleri tespit edilen M. K., R. K., E. T., Y. K., H. K., E.B. ve R.K. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı

Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı
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Haber: Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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