SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI - Haberler
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SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, 26 fişek, kesici alet, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Firar ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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