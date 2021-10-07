SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, 26 fişek, kesici alet, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Firar ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.