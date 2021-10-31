Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki sığınmacıları geri itme ihtimaline karşı önlem aldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın, yaklaşık 400 sığınmacının bulunduğu bir gemiyi, Bodrum yakınlarındaki İstanköy Adası'na intikal ettirdiğini, Türkiye tarafına olası bir geri itme durumuna karşı bölgede iki sahil güvenlik botu ve bir mobil radarın görevlendirildiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 29 Ekim'de sabah erken saatlerde, Girit Adası doğusunda, Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde yaklaşık 400 sığınmacı olan bir ticari geminin yardım talep ettiği, gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan makamlarının, "Türk bayraklı olduğu iddiasıyla geminin Türkiye tarafından alınması"nı istediği aktarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca Yunanistan tarafına, "Bahse konu gemide bulunan 400 düzensiz göçmenin sağlık durumlarından endişe duyulduğu, ticari geminin yardım talebinde bulunduğu ve olayın Yunanistan sorumluluk sahasında meydana geldiği dikkate alınarak, en kısa sürede gerekli insani yardımın Yunanistan tarafından yapılması gerektiği, geminin iddia edildiğinin aksine Türk bayraklı değil, Kamerun bayraklı olduğu, uluslararası hukuk kuralları kapsamında, denizde yardıma ihtiyacı olan herkese bayrak tabiiyeti gözetmeksizin en kısa sürede gerekli İnsani yardımın yapılarak emniyetinin alınmasının gerektiğinin" iletildiği kaydedildi.

Uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda, denizde tehlike içerisinde bulunan ve yardım ihtiyacı olan Kamerun bayraklı geminin Yunanistan makamları tarafından, en yakın liman olan Girit Adası'na intikal ettirilerek, gemide bulunan kişilerin öncelikle can emniyetinin alınması beklenirken Yunanistan'ın gemiyi 31 Ekim'de 180 deniz mili iterek, Bodrum önlerine kadar intikal ettirdiğine dikkat çekilen açıklamada, olası bir geri itme durumuna karşı bölgede, iki Türk sahil güvenlik botu ve bir mobil radarın görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, 48 saatten daha fazla denizde bırakılan sığınmacıların, 31 Ekim'de İstanköy Adası'na intikal ettirildiklerinin açık kaynaklardan öğrenildiği belirtilerek, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır." ifadesine yer verildi.

AA - Son Dakika Haberleri

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