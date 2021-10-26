Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1) - Haberler
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Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1)

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Milli sporcu Şahika Ercümen'in dalış öncesi hazırlıkları Milli sporcu Şahika Ercümen'in rekor dalışı yapması Milli sporcu Şahika Ercümen'in dünya rekor pankartı açması Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılması ANTALYA - Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz...

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Milli sporcu Şahika Ercümen'in dalış öncesi hazırlıkları

Milli sporcu Şahika Ercümen'in rekor dalışı yapması

Milli sporcu Şahika Ercümen'in dünya rekor pankartı açması

Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılması ANTALYA - Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. (1)

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1)

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1)

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1)

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı (1)
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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