ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1

ANTALYA (DHA) - SERBEST dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.