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ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı.

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ANTALYA (DHA) - SERBEST dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU -1
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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