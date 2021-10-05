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Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı adamı buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı adamı buldu

Bursa'da düşüp yaralandığı ormanlık alanda 3 gündür mahsur kaldığı için ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan bir köpek tarafından bulundu.

BURSA (İHA) - Bursa'da düşüp yaralandığı ormanlık alanda 3 gündür mahsur kaldığı için ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan bir köpek tarafından bulundu. Köpeğin tepki vermesi üzerine bulunan yaşlı adam, düştüğü yerden polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan Kadıyayla bölgesinde köpeğiyle gezintiye çıkan bir kişi, köpeğin tepki vermesi üzerine, yerde yaralı halde yatan 83 yaşındaki Hasan Savaş'ı görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaşlı adamı bölgeden çıkarmak için arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Yaşlı adam bölgeye gelen AFAD, NAK, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yarım saat süren zorlu yolculuğun ardından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Savaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

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