Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi - Haberler
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Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de sahibi yurt dışında olan park halindeki otomobil, elektrik hattı için yürütülen kazı çalışmalarının yönünün kısmen değiştirilmesine neden oldu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sahibi yurt dışında olan park halindeki otomobil, elektrik hattı için yürütülen kazı çalışmalarının yönünün kısmen değiştirilmesine neden oldu.

Kentteki elektrik kablolarının yer altına alınması ve yenileme çalışmaları kapsamında taşeron bir firma, Yenice Mahallesi Şehit Şevket Fidanboy Caddesi üzerinde kazı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında, kazı yapılacak hat üzerinde bulunan ve bir okulun bahçe duvarına paralel şekilde park edilmiş otomobilin sürücüsüne ulaşılamadı.

Sahibi yurt dışında olan ve uzun süredir aynı yerde park halinde bulunan araç kaldırılamayınca, kazıya meyil verilerek devam edildi.

Kazıda açılan hat ile bahçe duvarı arasında kalan otomobilin görüntüsü sosyal medyada da paylaşıldı.

İş makinesi operatörü Volkan Sanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 aydır çalışma yürüttüklerini belirterek, "Otomobilin sahibine trafik görevlileri ile ulaşmaya çalıştık fakat araç sahibinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bölgede kablo çektiğimiz için bekletme şansımız da olmadı. Gece kapatmak için geldik araç halen duruyordu. O yüzden işlemimize böyle devam etmek zorunda kaldık. Çalışmalarımızı yürütüyoruz, mecburiyetimizden dolayı da böyle yaptık. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi

Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi

Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi

Sahibi yurt dışında olan otomobil, elektrik hattı kazısının yönünü kısmen değiştirdi

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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