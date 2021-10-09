Sahara geçidinde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat karayolunun Sahara Geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor. Her iki güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle belirtti. - ARDAHAN