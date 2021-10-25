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Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

ARDAHAN ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ARTVİN (DHA) - ARDAHAN ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin kısalması ve kaygan yol nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını itekleyerek kurtarmaya çalıştı. Bölgede ekipler iş makineleri ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri
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