Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili

ARTVİN (DHA) - ARDAHAN ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin kısalması ve kaygan yol nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını itekleyerek kurtarmaya çalıştı. Bölgede ekipler iş makineleri ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.