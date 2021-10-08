İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini kaybettiğine ve kendisinden "soğuduğuna" ilişkin haberine yalanlama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yalan/sahte habereskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi! soruları gündem oldu. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi! İşte ayrıntılar...

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967; Bayburt doğumlu, Türk bankacı, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olarak 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. Daha sonra İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Kariyeri Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kasım 2017'de Barış İçin Akademisyenler bildirisi için, "Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi, yaşama hakkı bile vermezler" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin basın tarafından bir-iki sol gazeteden alınarak çarpıtıldığını söyledi. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı.

ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Reuters haberinde, konuyla ilgili bilgi veren üç kaynaktan ikisinin daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişte söylendiği, ancak gerçekleşmenin eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiği iddia edildi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

"BÜYÜK KURULUŞLARIN BİLE BÖYLE YALANLAR YAYMASI ENDİŞE VERİCİ"

Reuters haberin ilk yazıldığı saatte Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden konuyla ilgili yorum alamadığını bildirmişti. Konuyla ilgili açıklama ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İngiltere merkezli haber ajansını servis ettiği haber deki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yalan/sahte habereskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici."

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