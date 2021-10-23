KOCAELİ (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Kocaeli'de düzenlenen "Sağlıklı Spor İçin Sivil Toplumla İşbirliği Çalıştayı" başladı.

İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, 13 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de 76 spor kulübüyle 40 branşta çalışmalar yaptıklarını anlatan Kara, "Öncelikli hedefimiz, imam hatip liselerinde lisanslı sporcu sayısını artırmak. Bununla birlikte ahlaklı, disiplinli, insanlara karşı sevgi dolu ancak rakibe karşı da dirençli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Sonuç olarak sporu tüm tabana yaymak, gençlerimiz arasından Türkiye şampiyonları, dünya şampiyonları çıkarmak istiyoruz." dedi.

İmam hatip okullarıyla ilgili bilgi veren Kara, şunları kaydetti:

"Bugün dil programı uygulayan imam hatiplerimiz var, 7 ayrı dilde. Bunlar İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Almanca, Farsça. Türkiye genelinde 7 dilde eğitim veren 9 imam hatip okulumuz var. Sayısı 550'yi bulan fen ve sosyal bilimler Anadolu imam hatip liselerimiz var. Proje okullarımız var, görsel sanatlar ve musiki programı uygulayan imam hatiplerimiz var. Burada aslında yol haritasını belirleyeceğimiz 8 tane de Türkiye geneli spor imam hatip liselerimiz var. İmam hatip okullarımızda daha iyi neler yapabilirizi konuşmak istiyoruz."

"Gençlerin ufkunu açacak zeminlerin oluşmasına yardımcı olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de doğruyu bulma ve doğruda buluşma adına düzenlenen çalıştayın önemine değinerek, "Tabii sporun okullarımızda bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Fiziksel imkanlar noktasında yettiği kadar, yeterli ölçüde bunları öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Ancak sporun bir hayat tarzı haline gelmesi, biraz da sivil toplum kuruluşlarımızın, dış paydaşlarımız katkılarıyla oluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Resul Temel ise çalıştayın, gençlerin ufkunu açacak zeminlerin oluşmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği çalıştayda, spor alanındaki akademisyenler ile imam hatip okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri görüş ve tecrübelerini paylaşacak.

Türkiye genelinde 50 ilden beden öğretmenleri ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayda, Kovid-19 salgını sonrası spor ve sporda eğitim konuları ele alınacak.

Çalıştayda, "Liderlik ve Spor", "Sporda Eğitim", "Hareket Eğitiminin Topluma Yansıması", "Sporda Gönüllülük", "Spor Medyası", "Hareket", "Sivil Toplum Kuruluşlarının Spora Bakış Açıları", "Cami ve Spor" konuları değerlendirilecek.

Çalıştay, yarın sunumlar ve yuvarlak masa toplantılarının ardından sona erecek.