Sağlıklı bir yaşam için yürüdüler - Haberler
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Sağlıklı bir yaşam için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sağlıklı bir yaşam için yürüdüler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında protokol üyelerinin de katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında protokol üyelerinin de katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Her yıl 3- 4 Ekim günleri gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğine Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Dünya Yürüyüş Günü Programı, Kaymakamlık binası önünde Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından yürüyüşe geçildi. Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüş, Çarşı Camii, Eski PTT, Şehitler Caddesi, İmam Hatip Lisesi, Huzurevi istikametinden devam ederek Horan Parkında son buldu.

Horan Park Otağ Kafede, öğrencilere ve öğretmenlere ikram edilen içeceklerden sonra program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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