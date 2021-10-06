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Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

- Sağlıkçıların kampanyasına Polis ve jandarmadan destek Kan bağışına yoğun ilgi Düzce Valisi Cevdet Atay, "Bu bir iyilik hareketi" Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan Pandeminin kahramanları Kızılay'a kan bağışlıyor kampanyasına Vali Cevdet Atay'ın yanı sıra polis ve jandarma...

DÜZCE (İHA) - - Sağlıkçıların kampanyasına Polis ve jandarmadan destek

Kan bağışına yoğun ilgi

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Bu bir iyilik hareketi"

DÜZCE - Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan Pandeminin kahramanları Kızılay'a kan bağışlıyor kampanyasına Vali Cevdet Atay'ın yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de katıldı. Vali Atay'da kan bağışına destek verirken yaptığı açıklamada, "Bu bir iyilik hareketi. Bizde geldik kanımızı bağışladık" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde başlatılan kan bağışına ilgi giderek artıyor. Kızılay'ın kan stoklarının azalması sebebi ile pandeminin kahramanlarının başlattığı kampanyaya bugün Polis ve Jandarma'nın yanı sıra Düzce protokolü de yoğun katılım gösterdi. Vali Cevdet Atay'da stokların azaldığı bugünlerde kan bağışında bulundu. Bağış sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Atay, "Bir kan bağışı kampanyası başlatıldı, bu bir iyilik hareketi. Kızılay'ın önderlik ettiği bu iyilik hareketine biz de katkı sağlamak istedik. Burada kan veren vatandaşlarımızın Allah hayırlarını kabul etsin. Güzel bir hareket. İhtiyacı olan insanların dar gününde, kaza anında, herhangi bir acil durumda bu kanlar kullanılıyor. ve arkadaşlarımızın da sağ olsunlar elleri çok hafif. Çok rahat bir şekilde önce gerekli incelemeleri yapıp ondan sonra ihtiyaç duyulan kadar kan alıyorlar. Benden de 535 gram kan aldılar. Hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Atay'ın ardından jandarma ekipleri de kan bağışında bulunarak kampanyaya katkı sağladı.

Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek

Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek

Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek

Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek
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Haber: Sağlıkçıların kampanyasına polis ve jandarmadan destek - Haberler
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