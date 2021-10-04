Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: 'Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: "Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı"

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: "Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı" Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali: "İnsanlar evde kalmasın.

AMASYA (İHA) - Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: "Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı"

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali:

"İnsanlar evde kalmasın. Yürüsünler istiyoruz. Bunu da sağlayabilmenin tek yolu Kovid-19 aşılarımızı tam doz yaptırmamız"

AMASYA - Aşılama haritasında mavi kategoride bulunan Amasya'da sağlık çalışanları "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş yaptı. Oluşturulan aşı çadırında aşılama yapan sağlık çalışanları anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla da Yeşilırmak'ta yüzen kayıkta pankart açtı.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla yaklaşık 2 yıldır mücadele edildiğini belirten Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali, "İnsanlar evde kalmasın. Yürüsünler istiyoruz. Bunu da sağlayabilmenin tek yolu Kovid-19 aşılarımızı tam doz yaptırmamız" dedi.

Yürüyüş esnasında maske kullanımı ve mesafeye de dikkat edilmesini isterken çoğu insanın henüz tek doz aşı yaptırdıklarını gözlemlediklerini anlatan Nilüfer Tali, "Tek doz aşının koruyuculuğu yetmiyor. Herkesin en az iki doz aşısını tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.

"Bebek ve anne ölümleri arttı. Gebelerimizin aşılanmasını tavsiye ediyoruz"

Bebek ve anne ölümlerinin de salgın nedeniyle artmaya başladığına değinerek anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak'ta yüzen kayıkta 'Anne sütü bir hazinedir' yazılı pankart açtıklarını vurgulayan Tali, "Bebek ve anne ölümleri Kovid-19'dan dolayı artmaya başladı. Gebelerimizin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. 1-7 Ekim aynı zamanda Emzirme Haftası. Annelerimizin çocuklarına anne sütü vermesini tavsiye ediyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü çok önemli" diye konuştu.

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı

Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi:
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Marcao Oğuzhan Özyakup Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: 'Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:41:34. #1.12#