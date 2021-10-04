AMASYA (İHA) - Sağlıkçılardan yürüyüş tavsiyesi: "Evde kalmayıp yürümenin tek yolu tam doz aşı"

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali:

"İnsanlar evde kalmasın. Yürüsünler istiyoruz. Bunu da sağlayabilmenin tek yolu Kovid-19 aşılarımızı tam doz yaptırmamız"

AMASYA - Aşılama haritasında mavi kategoride bulunan Amasya'da sağlık çalışanları "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş yaptı. Oluşturulan aşı çadırında aşılama yapan sağlık çalışanları anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla da Yeşilırmak'ta yüzen kayıkta pankart açtı.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla yaklaşık 2 yıldır mücadele edildiğini belirten Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali, "İnsanlar evde kalmasın. Yürüsünler istiyoruz. Bunu da sağlayabilmenin tek yolu Kovid-19 aşılarımızı tam doz yaptırmamız" dedi.

Yürüyüş esnasında maske kullanımı ve mesafeye de dikkat edilmesini isterken çoğu insanın henüz tek doz aşı yaptırdıklarını gözlemlediklerini anlatan Nilüfer Tali, "Tek doz aşının koruyuculuğu yetmiyor. Herkesin en az iki doz aşısını tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.

"Bebek ve anne ölümleri arttı. Gebelerimizin aşılanmasını tavsiye ediyoruz"

Bebek ve anne ölümlerinin de salgın nedeniyle artmaya başladığına değinerek anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak'ta yüzen kayıkta 'Anne sütü bir hazinedir' yazılı pankart açtıklarını vurgulayan Tali, "Bebek ve anne ölümleri Kovid-19'dan dolayı artmaya başladı. Gebelerimizin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. 1-7 Ekim aynı zamanda Emzirme Haftası. Annelerimizin çocuklarına anne sütü vermesini tavsiye ediyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü çok önemli" diye konuştu.