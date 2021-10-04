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Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Sağlık

Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Takoran vadisinde yürüyüş düzenledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3- 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Takoran vadisinde yürüyüş düzenledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, yaşam teşviki, obezitenin önlenmesi ile toplumda düzenli aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran vadisinde yürüyüş düzenlendi. Sağlıkçılar Takoran Vadisinin eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık bir saat yürüyüş sonrasında, tekne gezisiyle vadide bulunan kanyonları gezdi.

Yürüyüşte amaçlarının vatandaşların spora önem vermeleri ve bu bilince oluşmaları olduğunu söyleyen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, tüm vatandaşları havaların soğuması ile birlikte spor yapmaya davet etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Şenlik, " Güzel bir doğa eşliğinde, güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Etkileyici manzaralar karşısında yürüyüşümüzü yaptık. Bu gibi etkinliklerin devamını diyoruz" diye konuştu.

Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü

Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü

Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü

Sağlıkçılar Takoran vadisinde yürüdü
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