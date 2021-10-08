ANKARA (Habermetre) - 08 EKİM 2021

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Sağlık, tüm kentlerin ana gündemi

BURSA - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Ankara Ofisi'nin açılışında konuşan Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde sağlığın her şeyden değerli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ve kentlerin ana gündeminin de sağlık olduğunu söyledi.

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, çalışmalarını daha geniş bir alana yaymak için Ankara'da bir ofis açtı. Türkiye Belediyeler Birliği binasındaki ofisin açılış törenine Birlik Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdykchev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile birliğe üye belediyelerin başkan ve temsilcileri katıldı.

İyi örnekleri yaygınlaştırıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu'na da seçilen Birlik Başkanı Alinur Aktaş, Ankara ofisinin açılışıyla birlikte belediyelere sağlıklı kentler inşa etme noktasında daha kolay danışmanlık yapabileceklerini söyledi. Bursa'da dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in öncülüğünde 10 belediye tarafından kurulan birliğin üye sayısının 100'e yaklaştığını ifade eden Başkan Aktaş, "14 Büyükşehir Belediyesi, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere, sayımız her gün artıyor. Sağlıklı Kentler Birliği, şehrin her bir köşesini daha sağlıklı hale getirmek, yapılan projeleri sağlık başlığı altında incelemek ve beraberinde de bununla alakalı şehirler arasında bir sinerji oluşturmak için kurulmuş bir birlik. Belediye Başkanlarımızın örnek projeleri olmakla birlikte, dünyadan iyi örnekler alınıp şehirlerimizde ve ülkemizde yaygınlaştırılıyor" dedi.

Ana gündem sağlık

Şehirlerin değişim ve dönüşümünün kontrollü bir şekilde, önceliği sağlığa vererek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Yaklaşık 20 aydır süren pandemi bize sağlığın her şeyden önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. İklim değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı olarak gelişen doğal afetlerin ortaya çıkması, yangınlar ve diğer afetler gösterdi ki bize bırakılan bu mirası biz de evlatlarımıza en iyi şekilde bırakmalı ve bu mirasa çok iyi sahip çıkmalıyız. Bu hızlı değişim ve dönüşüm şehirlerin hızla büyümesi bizim karşımıza daha dijital ve daha akıllı şehirlerin, sağlık başlığında bütün konuları değerlendiren şehirlerin ortaya çıkması gerekliliğini bize hatırlattı. Dolayısıyla Sağlıklı Kentler Birliği bu süreçte şehirlerin daha sağlıklı olabilmesi için, değerleri muhafaza edebilmek için ve beraberinde de daha yeşil şehir olabilmek için önemli çalışmalara aracılık, öncülük ve danışmanlık edecek. Bununla beraber dünyadaki farklı kurum ve kuruluşlardan da istifade edeceğiz" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdykchev de Türkiye ölçeğinde hayata geçirilen örnek çalışmalar nedeniyle Birlik Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, törenin sonunda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyelikleri kabul edilen belediyelere üyelik sertifikalarını verdi.

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