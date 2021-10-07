Sağlık-Sen: Bundan böyle hiçbir sağlık çalışanının mağdur edilmeyeceği inancındayız

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığının "sağlık personelinin gereksiz inceleme ve soruşturmalarla muhatap edilmemesi" hakkındaki resmi yazısına ilişkin, "Bundan böyle hiçbir sağlık çalışanının haksız yere zan altında bırakılarak mağdur edilmeyeceği inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla il sağlık müdürlüklerine, "hizmet sunumunun aksamaması için sağlık personelinin gereksiz inceleme ve soruşturmalarla muhatap edilmemesi gerektiği"ne ilişkin resmi yazı gönderildiğini bildirdi.

Yazıda, ihbar ve şikayetlerin somut bir konuyu içermesi gerektiğinin vurgulandığına dikkati çeken Durmuş, "Aksi durumdaki başvuruların amirlerce değerlendirilerek ilgili personelin ifadesine başvurmaksızın işlemden kaldırılmasına işaret edilmiştir. Sağlık çalışanlarının hak ve hukuku için mücadele eden tek yetkili sendika olarak, Bakanlığın bu yaklaşımını desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu nedenle de sayın Bakana teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmuş, yazının ardından ihbar ve şikayetler konusunda ilgili yönetici ve amirlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yöneticilerin, ihbar ve şikayetleri, hak ve hukuk esasıyla ele alarak sonuca bağlamaları, bu yazının amacına ulaşmasında temel faktör olacaktır. Bundan böyle hiçbir sağlık çalışanının haksız yere zan altında bırakılarak mağdur edilmeyeceği inancındayız. Geçmişten bugüne binlerce sağlık çalışanı, mesnetsiz itham ve iddialarla mücadele etmek durumunda kaldığından ciddi mağduriyetler yaşamışlardır. Bu mağduriyetler nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda da ciddi aksaklıklar yaşanmıştır. Benzer mağduriyetlerin son bulmasına katkı sunacağını düşündüğümüz bu yazının hassasiyetle uygulanması için Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen yükümlülüğün gayreti içinde olacağımızın bilinmesini arzu ederiz."