Sağlık-Sen eylül ayına ilişkin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), eylül ayında sağlık emekçilerine yönelik 15 şiddet olayında 24 çalışanın mağdur olduğunu bildirdi.

Eylül ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu duyuran sendikadan yapılan açıklamada, sağlıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı olmadan ilerleyişini kararlılıkla sürdürdüğü, bu durumun sağlık çalışanlarını daha çok endişelendirdiği ve meslekten soğuttuğu belirtildi.

Olay bazlı tepki ve yaklaşımların meselenin kökten çözümüne katkı sağlamadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu adımların başında ise silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişlere son verilmesi olmalıdır. Hastanelere giriş anından itibaren şiddet konusunda hassasiyet oluşturucu çarpıcı görsel ve videolara uygun ortamlarda yer verilmelidir."

"24 sağlık çalışanı mağdur oldu"

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik 15 şiddet vakası yaşandığı, 25 saldırganın yer aldığı bu vakalar nedeniyle 24 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Eylülde yaşanan şiddet vakalarının 3'ü hastalardan, 5'i ise hasta ve hasta yakınları tarafından vuku buldu. 5 olaya magandalar sebebiyet verirken 2 olayı ise idareciler gerçekleştirdi. Şiddet olaylarının 13'ü hem sözlü hem fiili, biri sözlü, biri ise mobbing olarak cereyan etti. 15 vakanın 10'u hastanelerde yaşanırken 4'ü sahada, biri ise aile sağlığı merkezinde gerçekleşti."

Şiddet olaylarından en çok etkilenen kesimin doktorlar ve güvenlik görevlileri olduğuna işaret edilerek, 6 doktor, 6 güvenlik görevlisi, 4 acil tıp teknisyeni ve 3 hemşire ile 5'i farklı pozisyonlarda görev yapan sağlık çalışanının mağduriyet yaşadığı, mağdurların 4'ünün kadın, 20'sinin erkek olduğu bildirildi.

Şiddet olaylarına sebebiyet veren 25 saldırgandan 9'u hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, 11'inin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Saldırganlardan 3'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli işlem başlatıldığı, biri için de arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

"Yükümlülük idareye aittir"

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, mevcut yasa ve uygulamaların şiddeti önlemeye yetersiz kaldığını belirtti.

Yargı kararlarının şiddet olaylarında caydırıcı bir rol oynamadığını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bir kurumda çalışanların emniyeti, o kurumu sevk ve idare edenlerin sorumluluğundadır. En alttan en tepeye sağlık idaresi, çalışanlarının emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Kamunun hiçbir yerinde sağlık birimlerindeki kadar şiddet olayı yaşanmıyor. O halde sağlıkta şiddeti önleme amacıyla ekstra uygulamalar devreye sokulmalıdır. Sağlık çalışanlarının şiddetle mücadele yükümlülüğü bulunmuyor. Bu yükümlülük idareye aittir. İdareyi yükümlülüğünü bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz."