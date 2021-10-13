Sağlık - Sen Çanakkale Şubesi Yeni Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

ÇANAKKALE (Habermetre) - Sağlık - Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat ÖZEN ile yeni yönetim kurulu üyeleri Kadir Zeki ŞAKAR, Aysun DEMİRTOSUN, Hakan PINARCIOĞLU, Akın TURAN, Mustafa YURTSEVEN ve Resul BURGAÇ, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Sağlık - Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat ÖZEN ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette Sağlık - Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat ÖZEN, sendika çalışmaları hakkında İlhami AKTAŞ'a bilgi vererek koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının sırtladığı yükü temsil eden hediye takdim etti.

Sağlık çalışanlarının hem kurumlarında hem de sahada vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştıklarını belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Her koşulda insanımızın ve insanlığın sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Sağlık - Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

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