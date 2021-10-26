Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Habermetre - Haberler | Toplum
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz yemek bedeli ücretleri 09/09/2021 Tarih 20/16 No'lu; 16/09/2021 Tarih 21/16 No'lu Yönetim Kurulu Kararları uyarınca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere güncellenmiştir.

Üniversitemiz yemek bedeli ücretleri 09/09/2021 Tarih 20/16 No'lu; 16/09/2021 Tarih 21/16 No'lu Yönetim Kurulu Kararları uyarınca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere güncellenmiştir. Üniversitemiz Kart Ücreti Bedelleri TR 45000 1002 7084 6585 5405 518 T. N. K. Ü SKS HESABI (Ziraat bankası) yatırılması gerekmektedir. Dekontlarvemail atılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title