Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Üniversitemiz yemek bedeli ücretleri 09/09/2021 Tarih 20/16 No'lu; 16/09/2021 Tarih 21/16 No'lu Yönetim Kurulu Kararları uyarınca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere güncellenmiştir.
Üniversitemiz yemek bedeli ücretleri 09/09/2021 Tarih 20/16 No'lu; 16/09/2021 Tarih 21/16 No'lu Yönetim Kurulu Kararları uyarınca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere güncellenmiştir. Üniversitemiz Kart Ücreti Bedelleri TR 45000 1002 7084 6585 5405 518 T. N. K. Ü SKS HESABI (Ziraat bankası) yatırılması gerekmektedir. Dekontlarvemail atılacaktır.
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