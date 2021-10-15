Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sağlık İçin Kaplıca' projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sağlık İçin Kaplıca' projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeye 10 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında aileden 322 kişi katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatına büyük katkı sağlayan ve sağlıklı yaşam için olumlu etkileri olan 'Sağlık İçin Kaplıca' projesinin güz dönemi tamamlanıyor. Sosyal belediyecilik alanında örnek olan projeye 10 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında aileden 322 kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulmak için alınan 62 adet devremülk yıl boyunca yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuldu. Taraklı Termal Otel'de gerçekleştirilen programlar 24 Ekim Pazar günü güz dönemini tamamlamış olacak.

Konuyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatına bir nebze dokunmak ve onların sosyal yaşantısına katkıda bulunmak için sosyal belediyecilik anlayışımıza yakışır bir şekilde sürdürdüğümüz Sağlık İçin Kaplıca projesi güz dönemini önümüzdeki hafta tamamlayacak. Bugüne kadar yoğun bir ilgi gören proje kapsamında yaklaşık bir aylık süreçte 322 vatandaşımıza hizmet verdik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, şuan için kayıtlarımız tamamen dolmuş durumda. İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Schumacher Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Derya Yanık Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık için kaplıca projesi ilgi görmeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:39:45. #1.11#