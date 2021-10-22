Sağlık Çalışanlarının Verdiği Emeğe Şahidim

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Vali Ersin Yazıcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni'ne katıldı.

Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Merkez Müdürü Prof. Dr. Aynur Fevzioğlu, Kırgızistan Eski Sağlık Bakanı Talantbek Batyraliev ve öğretim üyeleri katıldı.

Gece Gündüz Demeden Çalıştınız

Belge takdim töreninde konuşan Vali Yazıcı, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek; "Gece gündüz demeden çok büyük riskleri göze alarak emek, gayret ve zaman sarf ettiniz. Sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Ama Antalya'mızda özellikle Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi bu konuda çok güzel hizmetlerde bulundu. Şehrimize ve komşu illerimize büyük hizmetler sunduklarına 15 aydır şahidim. " dedi.

Bu Ülkenin İnsanı Her Şeyin En Güzelini Hak Ediyor

Son 15 yılda sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Vali Yazıcı; "Devletimiz, milletine hakkettiği güzel hastane binalarını yaptı. Sizler de bu binaları daha anlamlı hale getirdiniz. Sizler sayesinde halkımız, başı dik bir şekilde devletimin hastanesine geldim diyebiliyor. 'Bana saygı duyan hekim ve sağlık çalışanıyla muhatap oluyorum' diye gurur duyuyor. Çok kısa sürede ki bu değişim ve dönüşüm, siz ve sizin yetiştirdiğiniz hekimler sayesinde oldu. Çok mutluyum. Temizlikçiden profesörümüze kadar karşımızda ki insanlara sevgiyle, saygıyla ve tabi ki bilgi ve tecrübemizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu seviyede kaldığımız müddetçe bu mekanlara gelen hastalarımız kendilerini daha tedavi olmadan iyi hissediyor. Bunu bu ülkenin güzel insanlarından sakınmayalım. Çünkü bu ülkenin insanı her şeyin en iyisini hakkettiği gibi sağlık hizmetinin de en iyisini hak ediyor. Allah, sağlıkta gördüğümüzün gerisine koymasın. Bu güzel anınıza tanıklık etmek için buradayım. Tekrar, cübbe giyecek hocalarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize sağlık ve başarı diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı konuşmasının ardından profesör kadrosu alan öğretim üyelerine cübbe giydirerek, belgelerini takdim etti. Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 01 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 02 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 03 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 04 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 05 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 06 Sağlık Çalışanlarının 15 Aydır Verdiği Emeğe Şahidim 07

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