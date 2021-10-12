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Sağlık çalışanlarından üçlü vardiya tepkisi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Sağlık çalışanlarından üçlü vardiya tepkisi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Hak-İş) bağlı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri (Öz Sağlık-İş) Sendikası İstanbul Şubelerine üye bir grup, üçlü vardiya uygulaması getirildiği ve gece farkı ödemelerinin durdurulduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Hak-İş) bağlı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri (Öz Sağlık-İş) Sendikası İstanbul Şubelerine üye bir grup, üçlü vardiya uygulaması getirildiği ve gece farkı ödemelerinin durdurulduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan grup, "Geceleri ölmek istemiyoruz" ve "Üçlü vardiya istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, slogan attı.

Burada basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yavuz, 2018'de taşeron işçilerin devlet kadrosuna alındığını hatırlatarak, bu durumdan bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

Yavuz, "bir gecede çıkarılan hukuka aykırı yazıyla sağlık çalışanları için üçlü vardiya sisteminin getirildiğini" anlatarak, toplu sözleşmede kazanılan gece zammı uygulamasının da ellerinden alındığını iddia etti.

Öz Sağlık-İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı da kabul etmedikleri bu düzenlemelerin bir an önce kaldırılmasını istediklerini belirterek, aksi takdirde eylemlerini ilgili kurumların önünde sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarından üçlü vardiya tepkisi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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