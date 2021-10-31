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Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.

Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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