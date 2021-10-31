Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.
Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.
Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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