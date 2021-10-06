Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır' - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz, hastalığın ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklerimize taşınmasında etkili bir faktördür" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Haber: Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındadır' - Haberler
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