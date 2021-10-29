Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
KIRIKKALE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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