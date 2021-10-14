Sağlık Bakanı Koca: "Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı"
Sağlık Bakanı Koca, " Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı" dedi.
ERZURUM (İHA) - Sağlık Bakanı Koca, " Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum, oranı yükseltmeli. Aşı oranı arttıkça risk azalacak" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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