Sağlık Bakanı Koca: 'Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca: "Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca, " Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı" dedi.

ERZURUM (İHA) - Sağlık Bakanı Koca, " Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum, oranı yükseltmeli. Aşı oranı arttıkça risk azalacak" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ali Babacan Hulusi Akar
Magazin Tarkan Demet Akalın Mustafa Keser Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık Bakanı Koca: 'Erzurum'da ikinci doz aşı oranı %65'in üzerine çıktı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 23:33:39. #1.12#