Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını belirterek, koronavirüs geçirmemiş ve iki doz aşı yaptırmış 18-59 yaş arasındakileri, üçüncü doz aşıları için TURKOVAC gönüllüsü olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TurkovacTürkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını belirterek, koronavirüs geçirmemiş ve iki doz aşı yaptırmış 18-59 yaş arasındakileri, üçüncü doz aşıları için TURKOVAC gönüllüsü olmaya davet etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

TURKOVAC'ın üçüncü doz çalışması için gönüllü olma çağrısı yapan Koca, "Daha önce iki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3000'imiz TURKOVAC'ı tercih etmeli." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımının altındaki afişte, "Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun TURKOVAC seri üretime geçsin." sloganı yer aldı.

Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden başvuru yapabilecek, ayrıntılı bilgi ALO 184 hattından alınabilecek. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı

Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.
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Haber: Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması - Haberler
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