Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı' - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı"

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

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