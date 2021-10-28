Sağlık Bakanı Koca: "Adana mavi kategorisine geçti" - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Adana mavi kategorisine geçti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adana mavi kategorisine geçti" dedi.

ADANA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adana mavi kategorisine geçti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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