Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı Açıklaması
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.
Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.
AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri