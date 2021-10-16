Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı Açıklaması - Haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı Açıklaması

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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