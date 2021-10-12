Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Kaza yapan halk otobüsü Trafik polisinin çalışması Akan trafik Manisa'da etkili sağanağın ardından Yunusemre İlçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hasan Demir idaresindeki 45 D 0108 plakalı halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Kaza yapan halk otobüsü
Trafik polisinin çalışması
Akan trafik Manisa'da etkili sağanağın ardından Yunusemre İlçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hasan Demir idaresindeki 45 D 0108 plakalı halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
Kazada otobüs sürücüsü hafif yaralanırken, yol kısa süre trafiğe kapandı.