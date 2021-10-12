Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı - Haberler
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Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Kaza yapan halk otobüsü Trafik polisinin çalışması Akan trafik Manisa'da etkili sağanağın ardından Yunusemre İlçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hasan Demir idaresindeki 45 D 0108 plakalı halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Kaza yapan halk otobüsü

Trafik polisinin çalışması

Akan trafik Manisa'da etkili sağanağın ardından Yunusemre İlçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hasan Demir idaresindeki 45 D 0108 plakalı halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Kazada otobüs sürücüsü hafif yaralanırken, yol kısa süre trafiğe kapandı.

Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı

Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı

Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı

Sağanakta halk otobüsü orta refüje çıktı
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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